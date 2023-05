PEN-Berlin-Angaben

PEN Berlin: Neuer Haftbefehl gegen Deniz Yücel in der Türkei erlassen. (IMAGO / Future Image / Dwi Anoraganingrum)

In der Erklärung von "PEN Berlin" heißt es, es sei ein Skandal, dass der Prozess wegen Verunglimpfung des türkischen Staates sowie wegen Beleidigung des Staatspräsidenten überhaupt eröffnet worden sei. Das Verfahren müsse sofort eingestellt werden. Yücel ist Co-Sprecher von PEN Berlin.

Yücel war im Juli 2020 in Abwesenheit zu zwei Jahren und neun Monaten wegen angeblicher Propaganda für die PKK verurteilt worden. Zugleich wurde auf Grundlage derselben Zeitungsartikel, die der Journalist für die Zeitung "Die Welt" geschrieben hatte, in der Türkei ein neues Verfahren eröffnet. In diesem sei nun der aktuelle Haftbefehl ergangen.

Yücel hatte von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklage in Untersuchungshaft gesessen. Der Fall hatte die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet. Erst nach langem politischen Tauziehen durfte er ausreisen.

