Deutsch-jüdische Zeitschrift "Aufbau"

Neuer Herausgeber Michel Friedman betont Wert der Freiheit

In der deutsch-jüdischen Zeitschrift "Aufbau" schrieben einst Hannah Arendt, Albert Einstein, Stefan Zweig und Thomas Mann. 90 Jahre nach Gründung hat das Blatt einen neuen Herausgeber: den Publizisten Michel Friedman. Er will das Heft neu ausrichten und das Nachdenken in Form von Essays wieder in den Mittelpunkt stellen.