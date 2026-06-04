In Berlin wird ein Hindu-Tempel eröffnet. (dpa / Christophe Gateau)

Bis Sonntag sind täglich unterschiedliche religiöse Rituale geplant. Unter anderem wird Wasser aus dem indischen Fluss Ganges und aus der Spree über die Spitze des farbenfrohen und detailreich verzierten Tempelturms gegossen. Der Bau an der Hasenheide in Neukölln gilt als einer der größten in Europa. Tempel wie diesen sind in Deutschland vergleichsweise selten. Der bekannteste steht im nordrhein-westfälischen Hamm.

Rund 1,2 Milliarden Hindus stellen die drittgrößte Weltreligion, in Deutschland leben schätzungsweise rund 100.000. Der Glaube hat seinen Ursprung in Indien und zeichnet sich unter anderem durch eine Vielfalt an Göttern aus.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.