Der neue Hindu-Tempel in Berlin. (dpa / Christophe Gateau)

Dazu soll mithilfe eines Krans Wasser aus dem indischen Fluss Ganges und aus der Spree über die Spitze des farbenfrohen und detailreich verzierten Tempelturms gegossen werden. Seit Donnerstag wurden bereits mehrere religiöse Rituale zur Eröffnung vollzogen. Der Bau an der Hasenheide in Neukölln gilt als einer der größten in Europa. Tempel wie dieser sind in Deutschland vergleichsweise selten. Der bekannteste steht im nordrhein-westfälischen Hamm.

Rund 1,2 Milliarden Hindus stellen die drittgrößte Weltreligion, in Deutschland leben schätzungsweise rund 100.000. Der Glaube hat seinen Ursprung in Indien und zeichnet sich unter anderem durch eine Vielfalt an Göttern aus.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.