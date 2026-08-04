Wie der nationale Wetterdienst mitteilte, wurden aus Wien 40,8 Grad Celsius gemeldet. Der bisherige Landesrekord stammte aus dem August 2013, als das Thermometer in Bad Deutsch-Altenburg im Osten des Landes 40,5 Grad anzeigte.
Wie in Deutschland und weiteren Ländern Europas war auch in Österreich schon der gesamte Juli ungewöhnlich heiß und trocken. Örtlich regnete es in dem Monat nach Angaben des Wetterdienstes bis zu 90 Prozent weniger als üblich.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.