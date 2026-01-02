Im von Kronprinz Mohammed Bin-Salman regierten Saudi-Arabien ist die Zahl der Hinrichtungen erneut gestiegen. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Saudi Press Agency)

Im vergangenen Jahr wurden dort 356 Menschen exekutiert, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Basis von Daten örtlicher Behörden ergab. Allein im Zusammenhang mit Drogendelikten wurde die Todesstrafe demnach bei 243 Menschen ausgeführt. Beobachter erklären den Anstieg mit einem vor einigen Jahren begonnenen "Krieg gegen Drogen" in dem Königreich. Saudi-Arabien ist einer der größten Märkte für die synthetische Aufputschdroge Captagon. Nach einer Pause waren vor gut drei Jahren die Exekutionen für Drogendelikte wieder aufgenommen worden.

Das Land gehört zu den Staaten, in denen weltweit am häufigsten die Todesstrafe verhängt wird. Mehr Hinrichtungen gibt es laut Menschenrechtsorganisationen nur in China und dem Iran.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.