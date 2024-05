Tourismus

Neuer Höchstwert bei Übernachtungen in Deutschland

Hotels, Gasthöfe und Pensionen in Deutschland haben im vergangenen März so viele Übernachtungen verzeichnet wie noch nie zuvor in einem März. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, zählten die Beherbungsbetriebe 35,6 Millionen Übernachtungen und damit rund 12 Prozent mehr als im März 2023.