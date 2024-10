Sturm "Milton" vor Florida nimmt an Stärke zu. (National Oceanic and Atmospheric Administration via AP/dpa)

Das amerikanische Hurrikanzentrum stuft ihn inzwischen mit der zweithöchsten Stärke 4 ein. Die Behörde warnte vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern. Es wird erwartet, dass der Wirbelsturm zunächst über Teile der mexikanischen Halbinsel Yucatan zieht und dann am Mittwoch an der Westküste des US-Bundesstaats Florida an Land trifft. Dessen Gouverneur DeSantis warnte vor Überflutungen und ordnete bereits erste Evakuierungen an. In zahlreichen Bezirken gilt der Notstand.

Die Region leidet noch unter den Folgen des Sturms "Helene". Durch den Hurrikan waren in den Bundesstaaten Florida sowie North Carolina, South Carolina, Georgia, Tennessee und Virginia mehr als 225 Menschen ums Leben gekommen.

