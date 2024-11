Menschen auf der Flucht vor der Bandengewalt auf Haiti (Archivbild). (AFP / Clarens Siffroy)

In seiner Antrittsrede bezeichnete der neue Ministerpräsident Fils-Aime als wichtigste Herausforderung die Wiederherstellung der Sicherheit. Dabei gehe es um die Menschen, die Ernährung und andere Güter, die Infrastruktur, die Bewegungsfreiheit im gesamten Staatsgebiet. Fils-Aime äußerte sich vor Diplomaten und anderen Würdenträgern in der Villa d'Accueil, dem Amtssitz des Ministerpräsidenten. Er war am Wochenende vom Übergangsrat ernannt worden und folgt auf den bisherigen Interims-Regierungschef Conille. Fils-Aime soll das Land unter anderem auf die lange aufgeschobenen Wahlen vorbereiten.

Haiti steckt in einer tiefen politischen und sozialen Krise. Das Land leidet unter der Gewalt mächtiger Banden, die große Teile der Hauptstadt und wichtige Infrastruktur kontrollieren.

