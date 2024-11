Krisenstaat

Haitis Ministerpräsident Conille (Mitte) versuchte auch, die massive Bandengewalt zurückzudrängen. (AP/Odelyn Joseph)

Der Präsidialrat des Landes ernannte per Erlass den Geschäftsmann Fils-Aimé zum neuen Ministerpräsidenten. Sein Vorgänger Conille hatte nicht mehr die Unterstützung des Kabinetts. Fils-Aimé kommt nun die Aufgabe zu, Wahlen vorzubereiten. Es wären die ersten in Haiti seit 2016. Das Land befindet sich in einer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise. Die rund elf Millionen Bewohner leiden unter der Gewalt bewaffneter Banden. Einer multinationalen Schutztruppe unter der Führung Kenias ist es bisher nicht gelungen, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.

