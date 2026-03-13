Naher und Mittlerer Osten

Wahrscheinlich sei er entstellt, teilte Hegseth mit, ohne Belege zu nennen. Chamenei war bei seiner ersten öffentlichen Stellungnahme gestern nicht selbst aufgetreten, sondern hatte nur im Fernsehen einen Text vorlesen lassen.
Gestern hatte Irans Botschafter in Tunesien erklärt, Chamenei sei nur leicht verletzt. Nach israelischen Geheimdiensteinschätzungen wurde er verwundet, als sein Vater Ali Chamenei zu Beginn des Krieges getötet wurde.
Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.