Naher und Mittlerer Osten
Neuer iranischer Führer nach US-Angaben schwer verletzt

Der neue Oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, ist nach Angaben von US-Verteidigungsminister Hegseth verletzt worden.

    Ein Mann mit schwarzem Turban läuft neben anderen Männern. Er trägt eine Brille und einen grauen Bart.
    Modschtaba Chamenei soll schwer verletzt sein (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)
    Wahrscheinlich sei er entstellt, teilte Hegseth mit, ohne Belege zu nennen. Chamenei war bei seiner ersten öffentlichen Stellungnahme gestern nicht selbst aufgetreten, sondern hatte nur im Fernsehen einen Text vorlesen lassen.
    Gestern hatte Irans Botschafter in Tunesien erklärt, Chamenei sei nur leicht verletzt. Nach israelischen Geheimdiensteinschätzungen wurde er verwundet, als sein Vater Ali Chamenei zu Beginn des Krieges getötet wurde.
