Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Er zielte auf ein Industriegebiet in der Provinz Homs, hieß es. Eine Autofabrik soll getroffen worden sein. Gestern wurden in Damaskus offenbar mindestens sieben Menschen getötet. Laut dpa-Informationen schlugen drei Geschosse in ein Gebäude in einem belebten Viertel der Hauptstadt ein.

Israel macht nur selten Angaben zu Angriffen in Syrien, will aber keine Ausweitung der Präsenz iranischer Kräfte dort zulassen. Die von Teheran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz kämpft im syrischen Bürgerkrieg seit Jahren an der Seite des Machthabers Assad. Für Waffenlieferungen aus dem Iran ist die Miliz auf ihren Verbündeten in Damaskus angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.