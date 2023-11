SPD-Nachwuchsorganisation

Philipp Türmer ist neuer Juso-Vorsitzender (Moritz Frankenberg / dpa )

In diesem Zusammenhang übte der Chef der SPD-Jugendorganisation Kritik an Bundeskanzler Scholz. Es reiche ihm nicht, wenn sich ein sozialdemokratischer Regierungschef nur in der Rolle gefalle, zwei Streithähne zu moderieren - vor allem dann nicht, wenn die beiden "Fliehkräfte" FDP und Grüne in verschiedene Richtungen trieben. Dann komme nur Stillstand heraus, und Stillstand könne man sich nun wirklich nicht leisten.

Weiter meinte Türmer, der Kanzler werde seinem zentralen Wahlkampfversprechen aktuell nicht gerecht. So komme der Kampf gegen Armut in dieser Bundesregierung viel zu kurz.

Politikwissenschaftlerin: Ampel gelingt Kompromissfindung nicht hinreichend

