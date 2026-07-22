Neuer ukrainischer Oberbefehlshabers der Streitkräfte ist Mychajlo Drapatyj. (Uncredited / Ukrainian Presidentia / Uncredited)

Neuer Oberbefehlshaber wird Mychajlo Drapatyj, der das Heer schon einmal geleitet hatte. Vergangene Woche entließ Selenskyj auch Verteidigungsminister Fedorow. Dessen Absetzung führte zu Demonstrationen gegen den Präsidenten. Hintergrund ist wohl auch ein Richtungsstreit in der Kriegsführung.

Das ukrainische Militär setzt seit Monaten verstärkt auf Gegenangriffe auf für Russland kriegswichtige Infrastruktur. In der Nacht meldete etwa ein russischer Onlinehändler Angriffe auf zwei seiner Lagerhäuser. Dabei sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Bei einer vorherigen Attacke am Samstag auf denselben Händler sind nach russischen Angaben acht Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.