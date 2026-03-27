Er fuhr gestern Abend in Paris ab und kam am Vormittag in der Bundeshauptstadt an. Die Verbindung wird betrieben von dem niederländisch-belgischen Unternehmen "European Sleeper". Sie soll die Hauptstädte künftig drei Mal die Woche verbinden. Die Fahrzeit beträgt rund 16 Stunden.
"European Sleeper" übernimmt damit eine Strecke, die die Österreichischen Bundesbahnen Mitte Dezember wegen wegfallender staatlicher Zuschüsse aus Frankreich eingestellt hatten.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.