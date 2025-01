Ghanas neuer Präsident Mahama ist im Amt. (AFP / NIPAH DENNIS)

Der 66-Jährige übernahm in der Hauptstadt Accra das höchste Staatsamt von seinem Vorgänger Akufo-Addo. In seiner Antrittsrede forderte Mahama einen umfassenden Neustart in Ghana. Das Land befindet sich seit 2022 in einer Wirtschaftskrise.

Mahama hatte die Wahl im Dezember klar gewonnen. Seine Partei, der National Democratic Congress, sicherte sich zugleich eine komfortable Mehrheit im Parlament. Mahama war bereits von 2012 bis 2017 Präsident von Ghana.

