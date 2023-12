Argentinien

Argentiniens künftiger Präsident Javier Milei (imago / Xinhua / Luciano Gonzlez Torres)

Wie sein Büro auf der Online-Plattform Telegram mitteilte, wird er dort zur Amtseinführung des neuen argentinischen Präsidenten Milei erwartet. In ukrainischen Medien wurde daraufhin über ein mögliches Treffen zwischen Selenskyj und dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban in Buenos Aires spekuliert. Dieser bremst innerhalb der Europäischen Union Kiews Beitrittswunsch und die finanzielle sowie militärische Unterstützung des ukrainischen Abwehrkampfs gegen die russischen Invasoren. Milei soll heute vor dem argentinischen Parlament vereidigt werden. Anschließend will der libertäre Politiker auf den Stufen vor dem Kongressgebäude seine Antrittsrede halten. Später will der 53-Jährige ausländische Staats- und Regierungschefs im Regierungssitz Casa Rosada empfangen.

Im Wahlkampf hatte Milei angekündigt, den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen, die Zentralbank sowie viele Ministerien abzuschaffen und Sozialausgaben drastisch zu kürzen.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.