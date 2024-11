Botsuana hat einen neuen Präsidenten: Duma Boko von der Oppositionsallianz Umbrella for Democratic Change (Themba Hadebe/AP/dpa)

Boko wurde vor dem obersten Gericht des südafrikanischen Landes vereidigt, nachdem seine Partei "Koalition für Demokratischen Wandel" die Parlamentswahl gewonnen hatte. Sie konnte sich gegen die seit 58 Jahren regierende Botswana Democratic Party durchsetzen.

Nach Bekanntwerden des Ergebnisses der Wahlen in Botsuana feierten Bürger in der Hauptstadt Gaborone den Machtwechsel. Der bisherige Präsident Masisi gratulierte der Opposition und kündigte eine friedliche Übergabe an.

Boko bezeichnete den Machtwechsel als Beispiel für gelebte Demokratie. Er betonte die Stabilität, die Botsuanas Demokratie damit unter Beweis gestellt habe. Der Machtwechsel markiert eine Zäsur in der Geschichte des Landes. Es ist der erste seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1966.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.