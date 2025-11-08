Bolivien
Neuer Präsident Paz legt Amtseid ab

In Bolivien hat der Sieger der Präsidentschaftswahl, Paz, den Amtseid abgelegt.

    Das Bild zeigt Boliviens neuen Präsidenten Rodrigo Paz, der während seiner Amtseinführung von Vizepräsident Edman Lara die Präsidentenschärpe überreicht bekommt.
    Boliviens neuer Präsident Rodrigo Paz bekommt während der Amtseinführung die Präsidentenschärpe überreicht. (AFP / LUIS GANDARILLAS)
    An der Zeremonie in der Hauptstadt La Paz nahmen auch die Präsidenten aus Argentinien, Chile, Ecuador, Uruguay und Paraguay teil. Mit dem Amtsantritt des konservativen Politikers endet eine 20 Jahre lange Phase linksgerichteter Regierungen in dem südamerikanischen Land.
    Der 58-jährige Paz hatte sich in der Stichwahl Mitte Oktober überraschend gegen den rechtsgerichteten früheren Präsidenten Quiroga durchgesetzt. Paz muss nun Allianzen im Parlament schmieden, weil seine christdemokratische Partei nur 39 Prozent der Sitze in der Nationalversammlung innehat.
    Paz ist der Sohn eines früheren Präsidenten Boliviens und hat im Wahlkampf einen moderateren Sparkurs als Quiroga versprochen.
    Diese Nachricht wurde am 08.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.