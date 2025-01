Daniel Chapo bei der Vereidigung. (AFP / PHILL MAGAKOE)

Er versprach bei der Zeremonie in der Hauptstadt Maputo, all seine Energie darauf zu verwenden, die nationale Einheit zu verteidigen, zu fördern und zu festigen. Der 48-Jährige gehört der Regierungspartei Frelimo an.

Nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Oktober, die von der Opposition als manipuliert bezeichnet worden waren, hatte es in Mosambik monatelang Proteste gegeben.

