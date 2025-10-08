Frankreichs scheidender Premierminister Lecornu hält eine Lösung der Regierungskrise weiter für möglich (Archivbild). (IMAGO / Eliot Blondet)

In der Nationalversammlung gebe es noch immer eine absolute Mehrheit gegen eine Auflösung des Parlaments. Zu den Rücktrittsforderungen an Präsident Macron sagte Lecornu, jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze des Staates.

Rentenreform wird blockiert

Lecornu räumte ein, dass der Streit um die Rentenreform von 2023 mit der Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre eine zentrale Rolle bei der politischen Blockade spiele. Zuletzt war kontrovers darüber diskutiert worden, die Reform - und damit eines von Macrons Prestigeprojekten - rückgängig zu machen. Strittig sind aber auch der Haushalt für 2026 sowie die Zusammensetzung der künftigen Regierung.

Macron hatte Lecornu nach dessen Rücktritt darum gebeten, noch einen letzten Vermittlungsversuch zu unternehmen und mit den rivalisierenden Fraktionen in der Nationalversammlung zu sprechen.

