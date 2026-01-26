Der Angeklagte Marian Kocner bei einem Gerichtstermin im Januar 2020 (imago images/CTK Photo/Vaclav Salek)

Das Verfahren richtet sich erneut gegen den Millionär Marian Kocner. Ihm wird vorgeworfen, die Tötung von Kuciak und seiner Verlobten in Auftrag gegeben zu haben. In zwei früheren Verhandlungen war Kocner aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Das Oberste Gericht in Bratislava hob diese Entscheidungen auf.

Kuciak und seine Verlobte waren im Jahr 2018 in ihrem Haus erschossen worden. Der Journalist hatte zuvor korrupte Strukturen im Regierungsapparat und Verbindungen zur Mafia aufgedeckt. Der damalige Ministerpräsident Fico trat im Jahr 2018 nach den Enthüllungen und Massenprotesten zurück. Er ist seit 2023 wieder im Amt.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.