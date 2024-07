Der neue niederländische Ministerpräsident Schoof (Ramon Van Flymen/ANP/dpa)

Er habe Präsident Selenskyj in einem Telefonat gesagt, dies gelte so lange wie nötig, erklärte Schoof im Onlinedienst X. Im Parlament in Den Haag sagte Schoof, man dürfe nicht naiv sein. Einige wenige Flugstunden entfernt gebe es einen schrecklichen Krieg, in dem Menschenleben für Russland keine Rolle spielten.

Selenskyj betonte, die Beziehungen zu den Niederlanden seien nie stärker gewesen. Er habe mit Schoof einen Termin für ein Treffen vereinbart. Zugleich drückte Selenskyj die Erwartung aus, dass die Niederlande das Ausbildungsprogramm für ukrainische Piloten erweitern.

