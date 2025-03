DFB-Pokal-Halbfinale

Frauenfußball sorgt bisher vor allem bei internationalen Begegnungen für Besucherrekorde - jetzt rückt aber auch der Vereinssport stärker in den Fokus. (picture alliance / foto2press / Oliver Zimmermann)

Das Hamburger Volksparkstadion ist seit Wochen ausverkauft, alle 57.000 Zuschauer-Plätze dürften daher belegt sein. HSV-Vorstand Huwer sagte der "Süddeutschen Zeitung", man hätte sogar noch weit mehr Tickets verkaufen können. Er ergänzte, genau das brauche der Frauenfußball, um die nächsten Schritte machen zu können.

Weltrekord wurde in Barcelona aufgestellt

Besucherrekorde bei Frauen-Fußballspielen mit deutscher Beteiligung gab es vor allem auf internationaler Ebene. 2011 fand das Eröffnungsspiel der Frauen-WM zwischen Deutschland und Kanada vor 73.680 Zuschauern in Berlin statt. Der Weltrekord im Frauenfußball liegt sogar bei 91.648 Fans - aufgestellt im Champions-League-Halbfinale 2022 zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg.

Das Vereinsspiel mit den meisten Zuschauern in Deutschland ist bislang noch das DFB-Pokal-Finale 2024 in Köln mit knapp 45.000 Zuschauern. Diese Marke dürfte am Sonntag deutlich übertroffen werden.

