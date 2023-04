Die Raumsonde JUICE wird etwa acht Jahre unterwegs sein, um dann den Riesenplaneten Jupiter und seine größten Monde zu erkunden. ((Illustration) (Airbus))

Der Start an Bord einer Ariane-5-Trägerrakete am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana ist für 14.14 Uhr geplant. Gestern war er wenige Minuten vor dem geplanten Termin wegen des Wetters abgesagt worden.

"Juice" soll acht Jahre zum Jupiter unterwegs sein. Dann erhoffen sich Wissenschaftler wichtige Erkenntnisse vor allem über einige seiner Monde: Es geht um die Frage, ob es auf ihnen grundsätzlich Leben geben könnte.

