Als Grund dafür gab das Unternehmen an, es wolle Zeit für die Behebung eines Problems mit den Bodensystemen gewinnen.

Das 123 Meter hohe Starship ist die bisher größte und leistungsstärkste Weltraumrakete. Bei zwei Startversuchen in diesem Jahr war kurz nach dem Abheben die obere Stufe der Rakete explodiert - also der Teil, der als Raumschiff dient und die Besatzung und die Fracht transportieren soll. Bei einem Testflug im Mai schaffte es die Rakete ins All, explodierte dann jedoch über dem Indischen Ozean, nachdem sie aufgrund eines Treibstofflecks die Kontrolle verloren hatte.

