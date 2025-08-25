Raumfahrt
Neuer Testflug von SpaceX-Riesenrakete abgesagt

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat nach mehreren missglückten Starts einen neuen Testflug seiner Riesenrakete Starship abgesagt.

    Das Handout-Foto vom 16. April 2023 zeigt das SpaceX Starship auf der Startrampe vor einem Flugtest von Starbase in Boca Chica, Texas, USA.
    Das Starship von SpaceX (picture alliance / abaca)
    Als Grund dafür gab das Unternehmen an, es wolle Zeit für die Behebung eines Problems mit den Bodensystemen gewinnen.
    Das 123 Meter hohe Starship ist die bisher größte und leistungsstärkste Weltraumrakete. Bei zwei Startversuchen in diesem Jahr war kurz nach dem Abheben die obere Stufe der Rakete explodiert - also der Teil, der als Raumschiff dient und die Besatzung und die Fracht transportieren soll. Bei einem Testflug im Mai schaffte es die Rakete ins All, explodierte dann jedoch über dem Indischen Ozean, nachdem sie aufgrund eines Treibstofflecks die Kontrolle verloren hatte.
