Antarktis-Konferenz in Hobart

Sie sollen in der Ostantarktis, im Weddellmeer und in den Gewässern der Antarktischen Halbinsel eingerichtet werden. Dies war immer wieder an Russland und China gescheitert, zuletzt auf einer Sondersitzung im Juni.

Kritiker werfen den Gegnern der Meeresschutzgebiete vor, der Ausbeutung der Antarktis Vorrang vor ihrem Schutz zu geben. Um Fortschritte zu erzielen, ist die Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten nötig, da Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen. Die Tagung dauert bis zum 27. Oktober.

