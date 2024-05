Der designierte russische Verteidigungsminister Beloussow spricht vor dem Parlament. (IMAGO / SNA / IMAGO)

Er sagte in Moskau, Ziel sei es, die russischen Soldaten mit moderner Ausrüstung auszustatten, darunter Drohnen und Kommunikationssysteme. Dazu gehöre auch die Versorgung mit ausreichend Munition. Zudem betonte er, man wolle mit einer umfangreicheren Kontrolle der Ausgaben des Verteidigungsministeriums eine größere Effizienz erreichen. Der bisherige Vizeregierungschef Beloussow war gestern zum Nachfolger von Verteidigungsminister Schoigu ernannt worden.

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, nahm die russische Armee ein weiteres Dorf im Osten der Ukraine ein. Russland startete nach ukrainischen Angaben am Wochenende eine neue Offensive in der Region Charkiw.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.