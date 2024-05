Meinungsbildung

Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung im Internet. Auch zur Europawahl gibt es ein Angebot. (imago/Eibner)

Bei der Europawahl am 9. Juni treten in Deutschland 35 Parteien und sonstige Gruppierungen an. Neben den im Bundestag vertretenen Parteien können sich auch viele kleinere Vereinigungen Hoffnung auf einen Einzug in das Europaparlament machen.

Der Wahl-O-Mat ist nach Angaben der Bundeszentrale seit seinem erstmaligen Einsatz 2002 inzwischen eine feste Größe in der politischen Willensbildung vor Bundes-, Landtags- und Europawahlen in der Bundesrepublik. Er wurde schon mehr als 100 Millionen mal genutzt.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.