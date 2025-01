Ein neuer Waldbrand ist in der Nähe von Los Angeles in der Region um den Castaic See ausgebrochen. (AFP / APU GOMES)

Etwa 19.000 Einwohner von Gemeinden in einer Gebirgsregion um den Castaic Lake nördlich der Stadt wurden aufgefordert, die Gegend zu verlassen. Ausfahrten an der wichtigen Fernstraße Interstate 5 wurden geschlossen. Einsatzkräfte sowie Löschflugzeuge versuchten das von starken Winden angefachte Feuer einzudämmen. Das betroffene Gebiet liegt etwa 60 Kilometer von den verheerenden Brände unter anderem bei Hollywood entfernt. Diese dauern bereits seit über zwei Wochen an und hatten zahlreiche Gebäude zerstört. Diese Feuer seien zunehmend unter Kontrolle, hieß es von den Einsatzkräften.

