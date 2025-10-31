Die Stadt Sumy wurde mit russischen Drohnen angegriffen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Francisco Richart)

Wie der Gouverneur der Region Orjol südwestlich von Moskau mitteilte, stürzten Teile einer abgefangenen Drohne auf die Anlage. Die Folge seien Stromausfälle und Probleme mit der Fernwärme. Der russische Telegram-Kanal Astra meldete ukrainische Angriffe auf ein Umspannwerk in der Stadt Wladimir und eine Raffinerie bei Jaroslawl an der Wolga.

In der Ukraine griffen die russischen Invasoren die Stadt Sumy mit Drohnen an. Militärgouverneur Hryhorow erklärte, ein Wohnhaus und andere zivile Objekte seien getroffen worden, darunter Eisenbahn-Depots. Nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes wurden elf Menschen verletzt.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.