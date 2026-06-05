Fußball-WM

Die WM in Mexiko, Kanada und den USA beginnt am 11. Juni. (picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann)

Der Fußball-Weltverband FIFA gab bekannt, dass sich während der Nationalhymnen alle 26 Akteure jedes Teams rund um das Banner im Mittelkreis versammeln werden. Jeder einzelne von ihnen solle den "symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben" können, so die FIFA. Der Weltverband kündigte an, dass die Teams beim Einlaufen von Kindern und Jugendlichen begleitet werden. Zum Handschlag der Spielführer und dem Mannschaftsfoto der Startelf seien die Ersatzspieler dann nicht mehr auf dem Feld.

Das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA beginnt am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt. Deutschland spielt erstmals am 14. Juni in der US-Stadt Houston gegen Curaçao.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.