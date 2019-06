Arbeit, die man wirklich, wirklich will. So hat es der Sozialphilosoph Frithjof Bergmann schon vor mehr als drei Jahrzehnten formuliert. Modelle dazu erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. New Work, das bedeutet Arbeitszeiten flexibler gestalten, die 4-Tage-Woche, der 5-Stunden-Tag, flachere Hierarchien, mehr Mitbestimmung. Kritiker aber mahnen: Die Idee würde oft falsch verstanden, gar missbraucht.

In Campus und Karriere gehen wir diesen Fragen nach: Was bedeutet New Work in der Praxis? Welche Hoffnung verbinden Konzerne damit? Geht es wirklich um sinnhaftes Arbeiten, oder darum flexibler auf Kundenwünsche reagieren zu können? Gibt es die Visionäre, die die New Work-Idee wirklich leben? Und wie sieht da der Arbeitsalltag aus?

Gesprächsgäste sind:

Dr. Norbert Huchler , Diplomsoziologe am Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung in München

Gregor Kalchthaler, Co-Gründer des Beratungs-Start ups Intraprenoer, "Bastler"

Im Telefoninterview:

Reza Moussavian , Bereich Digital and Innovation bei der Telekom

Steffen Leonhardt, Bäckerei Leonhardt, Bretten, Baden-Württemberg

