Eine Fitnessuhr mit GPS speichert Gesundheits- und Standortdaten. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Fleig)

In der EU gelten seit heute neue Regeln. Die Hersteller müssen offenlegen, welche Daten die Geräte sammeln und wie man darauf zugreifen kann. Das soll zum Beispiel helfen, Geräte etwa für Reparaturen an Dritte weiterzugeben. Dadurch sollen Dienstleistungen am Ende günstiger und einfacher werden. Außerdem sollen Nutzer die Möglichkeit bekommen, ihre persönlichen Daten zu löschen. Laut der Europäischen Union könnten durch den Datenhandel auch ganz neue Geschäftsfelder entstehen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.