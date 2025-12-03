Verteidigung

Gegen die Stationierung von Arrow 3 gab es dieses Jahr bei den Ostermärschen Proteste. (Heiko Rebsch / dpa / Heiko Rebsch)

Auf dem Fliegerhorst Schönewalde/Holzdorf in Sachsen-Anhalt geht heute die erste Stufe des neuen Luftverteidigungssystems Arrow 3 in Betrieb. Das aus Israel stammende System soll eine Lücke in der deutschen Luftverteidigung schließen und anfliegende Raketen in großer Höhe außerhalb der Erdatmosphäre zerstören können. Die Beschaffung ist eine Reaktion auf die Bedrohung durch Russland. Bis 2030 soll das System vollständig einsatzbereit sein.

Zur Inbetriebnahme werden der Inspekteur der Luftwaffe, Neumann, und Rüstungsstaatssekretär Plötner erwartet.

