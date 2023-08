Der russische Bildungsminister Krawtsow. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Mikhail Klimentyev)

Der russische Bildungsminister Krawtsow sagte, das Geschichtsbuch sei in knapp fünf Monaten geschrieben worden und sei für etwa 17-Jährige vorgesehen. Es decke die Zeit von 1945 bis zum 21. Jahrhundert ab. "Es ist wichtig, den Schülern die Ziele" der im Februar 2022 begonnen russischen "Militäroperation" in der Ukraine zu vermitteln, sagte Krawtsow. Sie ziele darauf ab, die ehemalige Sowjetrepublik zu "entmilitarisieren" und zu "entnazifizieren". In dem Buch wird das russische Militär gelobt, das 2014 auf der Halbinsel Krim den "Frieden gerettet" habe. Die Autoren kritisieren zudem die vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen: sie seien schlimmer als Napoleon, der 1812 in Russland einmarschiert war.