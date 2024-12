Francois Bayrou ist der neue französische Premierminister; sein Kabinett ist mittlerweile komplett (AFP / FRED TANNEAU)

Ein Programm gibt es bislang nicht. Die neue Regierung unter Premierminister Bayrou muss zunächst einen Haushalt für 2025 verabschieden. Die erste Kabinettssitzung unter Leitung des 73-jährigen Zentrumspolitikers soll am 3. Januar stattfinden. Zwei Wochen später will Bayrou eine Regierungserklärung abgeben. Dem Kabinett gehören 38 Mitglieder an, unter ihnen sind 18 Frauen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.