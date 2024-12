Drei der großen Kulturorganisationen aus der Kino-, Musik- und Theaterszene erklären nach einem Bericht des Portals "Iran Journal" gemeinsam, die Regelungen fänden niemals die Akzeptanz der Bevölkerung. Auch mehr als 100 prominente Filmschaffende stuften das Gesetz in einem offenen Brief als demütigend ein. In der Politik gibt es ebenfalls Kritiker, darunter neben Präsident Peseschkian auch der frühere Parlamentspräsident Laridschani, der als Vertrauter des religiösen Oberhauptes, Ayatollah Khameneni, gilt.