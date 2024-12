Ukraine-Hilfen

Das Europa-Hauptquartier der US-Armee in Wiesbaden-Erbenheim (Arne Dedert/dpa)

Es werde die Ukraine in eine Position der Stärke versetzen, erklärte der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa, Cavoli. Von der hessischen Landeshauptstadt aus leitet die NATO etwa die Ausbildung ukrainischer Soldaten durch Verbündete an und koordiniert die Militärhilfen der Partnerländer. Auch werden Transfer und Reparatur von Ausrüstung organisiert.

Dem Kommando gehören mehr als 700 Soldatinnen und Soldaten aus verschiedenen NATO-Ländern sowie aus den Partnerstaaten Australien und Neuseeland an. Die Bundeswehr ist nach eigenen Angaben mit 47 Kräften vertreten.

Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten hatten das neue Kommando im Juli beschlossen. Bislang organisieren die USA federführend die internationale Militärhilfe für die Ukraine. Der designierte US-Präsident Trump hat jedoch angekündigt, die Unterstützung für Kiew zu kürzen.

