Grönlands Ministerpräsident Mute B. Egede (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/dpa)

Etwas mehr als 40.000 Menschen waren aufgerufen, die 31 Sitze im Parlament in der Hauptstadt Nuuk neu zu vergeben. Vorläufige Ergebnisse werden in der Nacht erwartet.

Die Wahl stößt auch international auf Interesse, weil US-Präsident Trump Anspruch auf Grönland erhebt. Am Montag bot er auf seinem Netzwerk Truth Social amerikanische Investitionen in Milliardenhöhe an, um in Grönland neue Arbeitsplätze zu schaffen. Einer Umfrage zufolge lehnen es aber 85 Prozent der Grönländer ab, Teil der USA zu werden. Die derzeit regierenden Parteien streben nach Unabhängigkeit - auch von Dänemark.

