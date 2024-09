Ermittlungen

Fahndung nach RAF-Mitgliedern: Video zeigt Stimme und Mimik von gesuchtem Ex-Terroristen (Julian Stratenschulte/dpa)

Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen veröffentlichten ein Video, dass Garweg zeigen soll. Zudem wurden neue Fotos gezeigt. Die Behörden erhoffen sich dadurch Hinweise, die zur Ergreifung führen. Die beiden Männer sowie die Anfang dieses Jahres verhaftete Daniela Klette sollen Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen überfallen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Gegen sie wird wegen versuchten Mordes sowie versuchten und vollendeten schweren Raubes in mehreren Fällen ermittelt. Klette, Staub und Garweg gehörten der sogenannten dritten Generation der RAF an.

