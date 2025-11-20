Nordrhein-Westfalen
Neues Zentrum für Raumfahrt entsteht in Köln

In Köln soll ein neues Zentrum der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA entstehen. Die Planungs- und Bauphase werde bereits Anfang des kommenden Jahres beginnen, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit, auf dessen Gelände der Neubau entstehen soll.

    Köln: Zwei Übungsraumanzüge für den Einsatz auf der neuen Mond-Trainingsanlage im Europäischen Astronautenzentrum (EAC) der ESA.
    Geplant ist, den Sitz des sogenannten "ESA-Direktorats für astronautische und robotische Exploration" vollständig nach Köln zu verlagern. Dadurch sollen Synergien mit den anderen bereits bestehenden Raumfahrt-Standorten in Köln entstehen. In der Stadt ist das Europäische Astronautenzentrum angesiedelt; außerdem gibt es eine Trainingsanlage mit einer simulierten Mondoberfläche. Mit dem neuen Zentrum sollen nach Angaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung rund 250 neue Arbeitsplätze entstehen.
    Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.