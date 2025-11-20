Nordrhein-Westfalen

Ein neues Zentrum für Raumfahrt soll in Köln entstehen. (Benjamin Westhoff / dpa / Benjamin Westhoff)

Geplant ist, den Sitz des sogenannten "ESA-Direktorats für astronautische und robotische Exploration" vollständig nach Köln zu verlagern. Dadurch sollen Synergien mit den anderen bereits bestehenden Raumfahrt-Standorten in Köln entstehen. In der Stadt ist das Europäische Astronautenzentrum angesiedelt; außerdem gibt es eine Trainingsanlage mit einer simulierten Mondoberfläche. Mit dem neuen Zentrum sollen nach Angaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung rund 250 neue Arbeitsplätze entstehen.

