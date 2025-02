Brandenburg

Nancy Faeser (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Das neue sogenannte Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt soll helfen, diese Asylbewerber schneller zurückzuführen. Die Stadt an der polnischen Grenze ist bereits Standort einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber.

Faeser und Brandenburgs Innenministerin Lange unterzeichnen am Nachmittag in Potsdam eine Vereinbarung und informieren über die Pläne. Eine der Regelungen des Dublin-Verfahrens besagt, dass in vielen Fällen derjenige Staat für die Abwicklung eines Asylverfahrens zuständig ist, in dem der Geflüchtete zuerst EU-Boden betreten hat. In der Praxis funktionieren die Rücküberstellungen in das jeweilige EU-Land aber oft nicht.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.