Krimi-Sonntag

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser geben ihre Rollen laut einer Mitteilung auf eigenen Wunsch ab (Archivbild). (picture alliance / ORF / Hubert Mican / First Look / picturedesk.com)

Krassnitzer ermittelt seit 1999 in bisher 59 Fällen, Neuhauser seit 2011 in bisher 34 Fällen. Die beiden geben ihre Rollen laut einer Mitteilung auf eigenen Wunsch ab. Krassnitzer hatte demnach "eine sehr gute, sehr spannende, sehr kreative Zeit", möchste aber nun in den "nächsten Lebenszyklus" aufbrechen. Neuhauser findet, es sei nach 15 Jahren Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Vier Verbrechen klären sie noch, dann ist Schluss. Wer ihnen nachfolgt, ist noch nicht bekannt.

