Dabei wollen die deutschen Hoffnungsträger Felix Hoffmann und Philipp Raimund den Favoriten Domen Prevc unter Druck setzen. Der Slowene ist derzeit der beste Skispringer der Welt. Er gewann den Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf sowie die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen souverän.
Für die Ski-Springerinnen beginnt das neue Jahr ebenfalls heute mit der Two-Nights-Tour in Oberstdorf im Allgäu.
Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.