Vierschanzentournee
Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

In Garmisch-Partenkirchen findet am Nachmittag das traditionelle Neujahrsspringen der Vierschanzentournee statt.

    Das Bild zeigt einen Skispringer nach dem Abflug von der Schanze von oben aus schwindelerregender Höhe. Unter ihm sind Ränge voller Publikum zu sehen.
    Der Slovene Domen Prevc springt von der Großschanze in Oberstdorf. (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)
    Dabei wollen die deutschen Hoffnungsträger Felix Hoffmann und Philipp Raimund den Favoriten Domen Prevc unter Druck setzen. Der Slowene ist derzeit der beste Skispringer der Welt. Er gewann den Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf sowie die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen souverän.
    Für die Ski-Springerinnen beginnt das neue Jahr ebenfalls heute mit der Two-Nights-Tour in Oberstdorf im Allgäu.
