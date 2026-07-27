Nach Angriff auf CSD in Berlin

Balci sagte im Deutschlandfunk, in ihrem Berliner Bezirk gebe es seit Jahren ein massives Problem mit homophoben Übergriffen. Die Anfeindungen kämen bereits von Kindern und Jugendlichen aus streng religiös geprägten muslimischen Milieus. Balci betonte, in manchen reaktionären Gemeinden werde Homophobie offen gepredigt. Sie forderte, der Staat müsse deutlich konsequenter dagegen vorgehen.
Gleichzeitig warnte die Integrationsbeauftragte davor, Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Viele Menschen mit muslimischem Hintergrund hätten nach einer solchen Tat Sorge, pauschal mit Islamisten gleichgesetzt zu werden.
Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.