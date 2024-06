Liste veröffentlicht

Viele Flüchtlingskrisen finden medial wenig Beachtung, wie hier im Südsudan. (Archivbild) (Imago / ZUMA Wire / Sally Hayden)

Das geht aus einer Liste hervor, die die Nichtregierungsorganisation "Norwegian Refugee Council" veröffentlicht hat. An der Spitze der Liste von zehn Staaten steht wie im vergangenen Jahr Burkina Faso. Dort gibt es demnach inzwischen rund zwei Millionen Binnenflüchtlinge, gleichzeitig werde der Zugang für Journalisten und Hilfsorganisationen wird immer schwieriger, heißt es in dem Bericht. An zweiter Stelle steht Kamerun, noch vor der Demokratischen Republik Kongo.

Auf der Liste finden sich zudem zahlreiche west- und zentralafrikanische Staaten, in denen das Militär geputscht hat, und die sich zunehmend abschotten. Das einzige nicht-afrikanische Land auf der Liste ist der mittelamerikanische Staat Honduras.

