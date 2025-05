Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Neun Länder unterzeichneten einen offenen Brief auf Initiative von Dänemark und Italien. Beide Staaten verfolgen eine strikte Einwanderungspolitik. In dem Brief heißt es, man müsse diskutieren, wie die internationalen Konventionen den aktuellen Herausforderungen gerecht würden. Dabei gehe es etwa um mehr Spielraum auf nationaler Ebene, um straffällige Migranten abzuschieben. Ausdrücklich erwähnt wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Hier müsse man die Frage stellen, ob dieser den Geltungsbereich der Menschenrechtskonvention in einigen Fällen zu weit ausgedehnt habe.

Unterzeichnet haben den Brief auch Polen, Tschechien, Österreich, Belgien und die baltischen Staaten.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.