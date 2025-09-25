Finanzmarkt

Die Einführung ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant, wie die deutsche Deka-Bank mitteilte. Die Währung solle schnelle und kostengünstige Zahlungen rund um die Uhr ermöglichen, hieß es. Man schaffe damit eine europäische Alternative zu den US-dominierten Stablecoin-Märkten. Die digitale Währung koppelt ihren Wert an stabile Vermögenswerte, um Kursschwankungen zu vermeiden.
Beteiligt an dem Projekt sind neben der Deka-Bank UNiCredit aus Italien, ING aus den Niederlanden und Caixa aus Spanien.
