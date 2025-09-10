Schlag gegen die Huthis

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das von den Huthi kontrollierte Gesundheitsministerium meldet den Tod von neun Menschen. 118 weitere Personen sind demnach verletzt. Nach israelischen Angaben wurden in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa und im Norden des Landes militärische Ziele beschossen. Darunter seien Huthi-Militärlager und eine Treibstoffanlage. Die israelische Armee bezeichnete den Angriff als Reaktion auf vorherige Huthi-Attacken auf Israel.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen greifen die Huthi immer wieder Israel mit Raketen und Drohnen an.

